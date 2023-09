La Pro Loco Russi Aps promuove ed organizza il 1° Concorso, a cadenza biennale, per Dicitori di Poesia dialettale Romagnola “Torrione d’Argento”; concorso aperto a tutti i cittadini romagnoli, residenti nelle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e nei Comuni di Argenta (Ferrara), Imola e Dozza (Bologna), Marradi e Palazzuolo sul Senio (Firenze), oppure residenti in altri Comuni, ma nati negli stessi luoghi indicati, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (ovvero nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Ogni Dicitore concorrente potrà inviare cinque poesie già pubblicate, una delle quali potrà essere stata pubblicata dal Dicitore stesso. Le cinque poesie proposte (lunghezza massima: 30 versi per ogni poesia) dovranno essere inviate in cinque copie per ciascuna poesia, entro e non oltre il 10 novembre 2023, al seguente indirizzo: Segreteria I EDIZIONE DEL CONCORSO BIENNALE DI DICITORI DI POESIA ROMAGNOLA “TORRIONE D’ARGENTO” – c/o Pro Loco Russi Aps – Via Cavour, 21- 48026 Russi (RA). La partecipazione è gratuita.

Sono previsti tre premi per ognuna delle due sezioni (sez. “Giovani” dai 15 ai 35 anni e sez. “Adulti” dai 36 in avanti): “Torrione d’Argento” al Dicitore vincitore; omaggi d’arte o di altra natura per il 2° e il 3° classificato. A tutti i Dicitori verrà assegnato un attestato di partecipazione.

Per i minorenni, occorrerà l’autorizzazione di una persona in possesso della patria potestà e indicherà anche i propri dati.

Le poesie infine saranno recitate dai Dicitori nella manifestazione di lettura e premiazione, che si terrà a San Pancrazio (Ravenna), nella sede della Associazione Culturale “La Grama” (c/o Museo della Vita Contadina in Romagna) in Via XVII Novembre, 2/a, il 1° dicembre 2023 alle ore 20.30.