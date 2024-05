Entro il 25 giugno privati e attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi tra il 23 ottobre e il 6 novembre 2023 possono fare domanda di concessione di contributi ai Comuni, attraverso apposita modulistica scaricabile da questo link: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-ottobre-novembre-2023/contributi-privati-att-prod

Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna le domande di contributo vanno inviate al Comune utilizzando l’indirizzo pec ambiente.comune.ravenna@legalmail.it e indicando nell’oggetto “Richiesta contributo DPCD 52/2024”, specificando l’evento calamitoso in relazione al quale si chiedono i contributi.

I contributi (massimo 5mila euro per i privati e massimo 20mila per le attività economiche e produttive) saranno finanziati in applicazione dell’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile numero 1070 del 2024. Ai fini della sola ricognizione, nei moduli andranno indicati anche i danni eccedenti tali importi e quelli relativi a casistiche non coperte da tali importi, qualora successivamente si dovessero rendere disponibili altre risorse.