Rispetto ai 14 nuovi casi di pazienti risultati positivi a Coronavirus, Comune e Provincia di Ravenna hanno inviato una nota stampa ulteriore: 7 dei nuovi ammalati sono uomini di differente età, dai 23 agli 82 anni (in particolare 23, 24, 41, 50, 60, 65 e 82 anni) e 7 sono donne di 28, 31, 41, 45, 54, 58 e 85 anni. Otto di essi sono al proprio domicilio poiché presentano sintomi lievi o sono privi di sintomi, mentre 6 persone sono ricoverati all’Ospedale di Ravenna.

Per 12 di essi sono stati accertati contatti con altre realtà extra provinciali già colpite dal virus o con persone positive già note, mentre per gli altri due si stanno ancora vagliando i contatti.

“Con grande dolore e preoccupazione – dichiara il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – siamo venuti a conoscenza oggi dei primi due decessi nella nostra provincia. Si tratta di due uomini di 85 e 89 anni entrambi con pluripatologie, dunque con un quadro clinico purtroppo già fortemente compromesso.

Naturalmente questa condizione non rende meno grave la perdita di due vite, ma deve fare riflettere ancora più responsabilmente su quanto, in questo momento, i nostri comportamenti possono incidere sulla salute e sulla vita di soggetti anziani o con patologie croniche che in questo frangente sono pericolosamente esposti e fragili.

La situazione dunque non va sottovalutata, rispetto alla quale è bene osservare tutte le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID19 e mettere in atto tutte le prescrizioni, in particolare rispetto della quarantena e alla limitazione dei contatti, per tutelare se stessi, gli altri e soprattutto le persone più deboli”.