Il Comune di Brisighella ha diffuso una comunicazione per smascherare una fake news che dalla mattinata aveva iniziato a passare di bocca in bocca, e di telefono in telefono, nel borgo medievale. In particolare era stato diffuso attraverso le chat di WhatsApp la notizia che un giovane brisighellese sarebbe risultato positivo al tampone per il Coronavirus. La notizia aveva creato un certo allarmismo, ma era priva di fondamento. Da qui la decisione del sindaco Massimiliano Pederzoli di smentire direttamente le voci con un comunicato stampa poi ripreso sui canali social del Comune.

“Il Sindaco comunica a tutta la cittadinanza che il messaggio vocale che “gira” su whatsapp in queste ore che afferma che a Brisighella c’è una persona contagiata da CORONAVIRUS è una notizia FALSA.