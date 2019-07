In relazione alla vicenda dei posti riservati allo stadio Bruno Neri alle persone con disabilità, in risposta ai post sui social network e all’interrogazione della Lega, arriva la risposta dell’Amministrazione Comunale:

“Come noto, in occasione delle manifestazioni del Palio del Niballo degli anni scorsi, alle persone diversamente abili e ai loro accompagnatori è sempre stata riservata un’area ai piedi della tribuna centrale. Vista la necessità, quest’anno, di dover migliorare le vie di fuga e garantire spazi di sicurezza più adeguati, tale soluzione è stata ritenuta non più idonea. Sentito il parere della Commissione di pubblico spettacolo e al fine di tutelare la sicurezza di tutti i presenti allo stadio in caso di emergenza, l’organizzazione del Palio ha dovuto, per causa di forza maggiore, individuare una soluzione alternativa.

È stato perciò individuato e riservato, sempre gratuitamente, un nuovo spazio ai piedi della tribuna laterale C, in una posizione più sicura, seconda solo alla tribuna centrale in termini di comfort rispetto a tutti gli altri settori dello stadio Bruno Neri, riuscendo a garantire ombra e ventilazione. Inoltre la postazione è stata rialzata tramite una pedana noleggiata “ad hoc” per migliorare ulteriormente la visuale del campo di gara: un accorgimento suggerito da alcuni spettatori diversamente abili dopo lo svolgimento della Bigorda d’Oro e prontamente recepita dall’Amministrazione comunale a riprova dell’attenzione, mai venuta meno, verso gli spettatori appartenenti alle categorie cosiddette deboli.

Nella consapevolezza del disagio che tale cambiamento può aver generato, si precisa che il riscontro ricevuto da coloro che hanno usufruito del nuovo spazio, interpellati dall’organizzazione del palio, è stato di sostanziale apprezzamento. In ogni caso tutti i suggerimenti saranno senz’altro utili per fare sempre meglio”.