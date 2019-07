Grande soddisfazione in tutta la famiglia Olimpia Teodora per Sara Fontemaggi, che nel weekend scorso a Jesolo si è aggiudicata, assieme a Ludovica Mennecozzi, la tappa del Campionato italiano Under 19 di beach volley. Il duo della selezione regionale Emilia-Romagna l’ha spuntata su coppie arrivate da tutta Italia e ha avuto la meglio in finale delle rappresentanti del Veneto, Letizia Camillucci e Ludovica Franzoso, per 2 set a 0 (21-15, 21-18).

Sara Fontemaggi, giovanissima classe 2002, è cresciuta nelle giovanili dell’Olimpia Teodora e nella scorsa stagione ha disputato con la casacca ravennate anche il campionato di Serie C, nella formazione allenata da Federico Rizzi che si è fermata solo nella semifinale playoff di categoria.

A Sara vanno i complimenti di tutta la società di via Trieste, insieme ad un in bocca al lupo per le prossime tappe del circuito.