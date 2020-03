Come da disposizione odierna, dighe foranee e i moli ravennati sono stati chiusi al pubblico per contenere gli spostamenti dei cittadini soprattutto nei fine settimana, in ottemperanza alla principale prescrizione del governo nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del Coronavirus. La chiusura rimarrà al momento in vigore fino al 3 aprile.

Le dighe foranee nel porto di Ravenna hanno sempre costituito luoghi di aggregazione, come ha dimostrato il weekend della scorsa settimana, ma, a causa della loro ristrette dimensioni, non consentono il rispetto delle distanze minime da mantenersi