In relazione alle prescrizioni impartite dai Decreti anti coronavirus per le quali è imposto l’obbligo di evitare gli spostamenti sull’intero territorio nazionale, il Comune di Faenza ha annullato le disposizioni che fino ad oggi impedivano ai titolar di abbonamento per la sosta in centro storico di parcheggiare nelle zona a “Tariffa A”, la tariffa rossa. Molti infatti i residenti che in questi giorni si sono trovati in difficoltà a trovare una sistemazione per le proprie vetture in centro storico nel voler rispettare il consiglio di rimanere a casa

L’ordinanza di sospensione avrà validità fino alla revoca dei provvedimenti emergenziali adottati per il contenimento del virus COVID-19. Pertanto, per tutto il periodo, a tutti i titolari di abbonamento e ai residenti è consentita la sosta nelle zone ad Alta tariffazione anche nella fascia oraria dalle 09,00 alle 18,00.

Zone ad alta tariffazione sono ad esempio Corso Mazzini, via Cavour, Piazza Martiri della Libertà o Piazza XI Febbraio e tutte le principali vie di scorrimento e i principali parcheggi del centro storico.