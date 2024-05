Faenza: La vice presidente della regione Irene Priolo in via Casale

Un incontro di oltre due ore quello dedicato dalla vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ai residenti e proprietari terrieri di via Casale, fra Faenza e Castelbolognese. I residenti da tempo sollecitano le istituzioni in un ripristino urgente delle falle sul fiume Senio. Una situazione, ormai nota, che potrebbe causare con poche piogge ulteriori notevoli problemi. Dopo aver manifestato poco più di 20 giorni fa davanti al Commissario Straordinario Gen. Francesco Paolo Figliuolo, hanno chiesto un appuntamento sul posto per far vedere la situazione. Irene Priolo, assieme ai tecnici della protezione civile regionale, alla consigliera regionale Manuela Rontini, al Sindaco Isola e agli assessori Fabbri e Bosi, ha ascoltato con attenzione prendendo appunti e riscontrando i problemi. La regione si è impegnata ad inserire nel piano interventi entro giugno l’urgenza del territorio che dovrà essere ripristinato entro la fine dell’estate. Diversi dubbi rimangono fra i cittadini in attesa degli interventi, ma la lunga passeggiata sui campi allagati dal fiume, fa ben sperare.