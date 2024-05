Il 26 maggio la pulizia della Bassona: inizia così la stagione del turismo naturista

Domenica 26 maggio ritrovo per pulire la Bassona a Lido di Dante. L’evento, organizzato dal Comitato cittadino e dall’Associazione Naturista Emiliano-Romagnola rappresenta il primo evento a Lido di Dante organizzato dalla comunità naturista. Nelle scorse ore è stata emanata l’ordinanza per l’apertura della spiaggia: dal 25 maggio al 22 settembre. Il Comune ha individuato inoltre l’area fra quelle oggetto di copertura del servizio salvamento. Ormai superati i contrasti legati al fratino e alla salvaguardia della pineta e i disagi dell’alluvione, grazie anche ad una collaborazione con il Comitato Cittadino, la stagione 2024 per il turismo naturista inizia sotto i migliori auspici. Sono 1.500 ogni fine settimana le presenze dei naturisti a Lido di Dante durante la stagione balneare. Si stima che 8 turisti su 10 fra coloro che si recano al Lido, frequentino la Bassona.