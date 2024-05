Il 30 giugno il passaggio del Tour de France: “È il terzo evento sportivo più seguito al mondo”

Il 30 giugno il Tour de France attraverserà la provincia di Ravenna. La carovana partirà da Cesenatico, in omaggio a Marco Pantani, e arriverà a Bologna. Attraverserà Ravenna, Russi, Faenza, Brisighella e Riolo Terme, ripercorrendo il tracciato dei Campionati Mondiali. Il passaggio a Faenza è previsto intorno alle 14 (Ravegnana, piazzale Sercognani, Corso Garibaldi, Piazza del Popolo, Corso Matteotti, viale Marconi) e in piazza del Popolo verrà consegnato un omaggio a Christian Prudhomme, direttore generale della corsa. Per la prima volta il Tour de France partirà infatti dalla Toscana e dalla Romagna