Delle 226 persone imputate per falso in concorso con il medico che le aveva vaccinate, 24 sono state condannate in abbreviato a pene tra gli 8 e i 12 mesi; 9 mesi per il capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero, con sospensione condizionale della pena.

98 persone sono state rinviate a giudizio (il processo partirà a fine gennaio); 17 sono state prosciolte e le altre hanno scelto di patteggiare pene più lievi. Si va dai 5 ai 6 mesi e 20 giorni, per la maggior parte commutati in pena pecuniaria, per una cifra che varia dagli 800 ai 2100 euro.

Si è chiusa così davanti al Gup Andrea Galanti l’udienza preliminare sulle decine di green pass fasulli scoperti, a partire da una verifica della polizia, in un ambulatorio di Marina di Ravenna dove operava il medico Mauro Passarini.

