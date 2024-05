Domani Esselunga aprirà il suo nuovo supermercato a Ravenna, in via Antica Milizia. E’ il primo in Romagna e si aggiunge agli altri 13 già presenti in Emilia. Si tratterà di un esercizio che rientra nella categoria “supermarket” con una superficie commerciale di 2.500 metri quadrati a cui si aggiunge il bar con insegna Atlantic che fa sempre parte del gruppo Esselunga.

Previste 192 assunzioni.

Il supermercato – aperto tutti i giorni dalle 7,30 alle 21, domenica dalle 8 alle 20 – avrà un parcheggio in superficie e interrato con circa 400 posti auto e sarà dotato anche di un locker in cui ritirare la spesa ordinata on line.