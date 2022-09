Costante l’impegno dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli nelle attività di controllo delle navi di provenienza Ucraina in arrivo al porto bizantino di Ravenna. In particolare nella tarda serata di ieri è attraccata la nave HADAR, battente bandiera libica, con un carico a bordo di circa 3.500 tonnellate di mais e circa 23.500 tonnellate di grano. I funzionari ADM di Ravenna dei reparti specializzati in collaborazione con i chimici del laboratorio della DT VI Emilia Romagna e Marche, giunti da Bologna con il laboratorio mobile in dotazione dell’Agenzia, hanno effettuato controlli preventivi al fine di garantire in sicurezza lo scarico della merce. Le attività di controllo sono state finalizzate oltre che alle verifiche di protocollo, al prelievo dei relativi campioni che saranno sottoposti ad ulteriori test specifici presso i laboratori specializzati.