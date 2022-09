Per lavori di manutenzione straordinaria dell’attraversamento ferroviario di via Baiona, in prossimità dell’accesso allo stabilimento Cabot, si rende necessaria l’istituzione temporanea del divieto di transito e del divieto di sosta permanente con zona rimozione per tutti i veicoli dalle 9 di lunedì 26 settembre fino alla fine dei lavori e comunque non oltre le 19 di mercoledì 28 settembre 2022.

Di conseguenza i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Porto Corsini, Marina Romea e agli stabilimenti interessati, potranno percorrere rotonda dei Doganieri, via Bassette, rotonda degli Scaricatori, via Canale Magni (tratto compreso tra la rotonda degli Scaricatori e la rotonda degli Ormeggiatori), via Baiona; mentre i veicoli provenienti da Porto Corsini e diretti a Ravenna e agli stabilimenti interessati, potranno percorrere via Canale Magni (tratto compreso tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda degli Scaricatori), rotonda degli Scaricatori, via Bassette, rotonda dei Doganieri e via Baiona.

Anche il trasporto pubblico locale transiterà sulle vie Bassette e Canale Magni e le fermate in via Baiona saranno temporaneamente soppresse. Maggiori informazioni sul sito di Start Romagna al link https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-chiusura-via-baiona-dal-26-al-28-settembre/

Garantito il trasporto scolastico che varierà esclusivamente il percorso, ma non le fermate che rimangono invariate.