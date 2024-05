Gli spazi di parole di Alessandra Maltoni

Una bella serata di poesia quella che si è svolta giovedì 2 maggio alla Taverna di San Pietro in Trento con Alessandra Maltoni. La poetessa, intervistata dal giornalista Maurizio Marchesi, ha parlato del suo ultimo libro “Spazi di Parole”, versi inediti ed editi 2021 al tempo del covid e camminando con Dante. “Spazi di parole” è un’opera che si distingue per la sua capacità di cogliere l’essenza del tempo e del cambiamento attraverso i versi poetici che si intervallano tra la vita quotidiana, la lotta contro il covid, le suggestioni dantesche e la bellezza della natura. Ad accompagnare il viaggio di Alessandra Maltoni, fra gli ospiti, anche Giampiero Corelli, fotoreporter e il vice sindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani. Alessandra, studiosa di fisica quantistica, si è divertita a rispondere alle domande di Marchesi anche sull’intelligenza artificiale, ma soprattutto sulla possibilità della poesia come health therapy.