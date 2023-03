Com’erano gli spettacoli del passato? Com’era il mondo del teatro prima della televisione e del cinema? Come si svolgevano le prove della compagnia di Eleonora Duse o di Tommaso Salvini? Quali erano fascino e miserie degli attori ottocenteschi? A queste e a molte altre domande prova a risponderesabato 4 marzo(ore 20.45, biglietti da 15 a 22 euro)Risate di gioia. Storie di gente di teatro, il nuovo spettacolo di Elena Bucci e Marco Sgrosso attraverso le storie di tanti personaggi che il teatro lo hanno vissuto. Un lavoro che si ispira a due personaggi dell’omonimo e straordinario film di Mario Monicelli, Anna Magnani e Totò ovvero Tortorella e Umberto, due attori e comparse di scarsa fortuna ma di grande vitalità e spirito, per sempre innamorati del loro mestiere.

In un teatro addormentato, tra quinte impolverate e sipari cadenti, riflettori bruciati e nidi di uccelli, risplendono i suggeritori, i trovarobe, gli attori, i guitti, i capocomici, le primedonne, le cantattrici, i brillanti, i portaceste, le balie, le attrici e gli attori che fecero il salto dal teatro e dal varietà al cinema e alla televisione.

Come due esploratori sulle tracce del passato, Elena Bucci e Marco Sgrosso sono partiti dalle biografie e dai testi che documentano la storia del teatro per creare un lavoro a più voci. Ascoltando le storie di tanti personaggi che il teatro lo hanno vissuto, si ritrova intatta la potenza di un mondo che trasforma, rivela e unisce: basta fare silenzio, ascoltare, lasciar vivere e respirare questo patrimonio di suoni e immagini della tradizione che mostra intatta la sua sovversiva vitalità.

Commenta Elena Bucci: “La nostalgia che proviamo non è polverosa e ripiegata su se stessa, ma riflette il desiderio di tornare a vivere combattendo per i grandi ideali, per un progetto di felicità e uguaglianza di tutti dove le arti siano specchio del mondo, cura, vicinanza tra diverse età e culture, sogno collettivo. Cerchiamo di riannodare il filo che si è strappato, il dialogo interrotto che ci ha privato di un patrimonio della tradizione che non sappiamo come ritrovare. Gli antenati ci preparano una sorpresa: dove ritroveremo il teatro nel futuro?”

Al termine dello spettacolo Elena Bucci e Marco Sgrosso risponderanno con piacere a tutte le domande e le curiosità del pubblico nell’incontro dal titolo Il mondo stregato.

CREDITI

Risate di gioia. Storie di gente di teatro.

Da un’idea di Elena Bucci.

Drammaturgia, scene, costumi, interpretazione, regia: Elena Bucci e Marco Sgrosso

Drammaturgia sonora e cura del suono: Raffaele Bassetti

Disegno luci: Max Mugnai

Assistente all’allestimento: Nicoletta Fabbri

Produzione Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, TPE Teatro Piemonte Europa

Collaborazione artistica Le belle bandiere con il sostegno di Regione Emilia-Romagna

In collaborazione con Fondazione Campania dei Festival / Campania Teatro Festival