Sabato 4 marzo e domenica 5 marzo, presso il Centro Commerciale La Filanda inizia la raccolta firme, promossa dalla Lega, per ripristinare il servizio di collegamento del GreenGo Bus fra il centro città e il complesso commerciale che ospita i servizi dell’AUSL Romagna.

La soppressione di questo collegamento sta causando notevoli problemi anche ai lavoratori del centro storico che utilizzano l’ampio parcheggio della Filanda.

La Lega, che si è già espressa già a favore del mantenimento del servizio anche in Consiglio comunale, attende chiarimenti dalla Giunta per conoscere i costi e i benefici del GreenGo Bus e delle ultime variazioni decise in autonomia dall’Amministrazione comunale.

“Sabato e domenica inizieremo la raccolta firme al Centro Commerciale La Filanda dove vi sono servizi sanitari e di assistenza sindacale fondamentali per le fasce deboli – scrive Roberta Conti, segretaria della LEGA – successivamente, sabato 11 marzo, al nostro banchetto in piazza proseguiremo la raccolta e non ci fermeremo fino a quando non avremo risposte chiare e soddisfacenti dall’Amministrazione comunale – conclude Roberta Conti – ci sono sicuramente altre spese da tagliare, non questo servizio.”