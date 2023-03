Il calendario escursionistico primavera-estate delle Guide Ufficiali del Parco si articola in 25 appuntamenti che vanno da marzo a luglio e comprende gite di tutti i tipi e con vari livelli di difficoltà: dai trekking enogastronomici, alle gite di taglio naturalistico e geologico, alle escursioni al tramonto, sotto le stelle e con la luna piena.

E’ anche possibile prenotare visite all’interno delle famose grotte del Parco: La Tanaccia e la Grotta di Re Tiberio. Le Guide del Parco sono professionisti, selezionati direttamente dall’Ente Parchi Romagna, che mettono la loro competenza a disposizione di chiunque voglia vivere in sicurezza esperienze uniche in contesti naturali meravigliosi come quelli del Parco della Vena del Gesso Romagnola.

Il Progetto ideato dall’Ente Parchi Romagna consente di poter partecipare ad escursioni a prezzi uniformi e agevolati, permettendo in questo modo a tutti di godere delle bellezze naturali offerte dal Parco: 15 € per escursioni di un giorno intero per gli adulti; 10 € per uscite di mezza giornata per gli adulti e 5€ per i bambini e ragazzi che parteciperanno ad ogni tipologia di escursione. Le escursioni si effettueranno con un minimo di 6 partecipanti fino ad un massimo di 20.

Sono obbligatorie scarpe da trekking con suola solcata e sono consigliati i bastoncini da escursione.

E’ fondamentale presentarsi all’appuntamento in buona condizione psicofisica e con un equipaggiamento tecnico adeguato.