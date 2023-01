Mercoledì 25 gennaio, alle 20, si terrà a Castel Bolognese, nella sala del Partito Democratico in via Emilia Interna 137, un’assemblea pubblica aperta a tutti gli iscritti, simpatizzanti e cittadini per illustrare le diverse mozioni dei candidati

“Il Partito Democratico inizia una nuova stagione. Non un Congresso come gli altri, ma un Congresso costituente, dove non si chiede un’adesione a scatola chiusa a un partito, ma si diventa parte di un processo aperto, partecipato e trasparente per arrivare a un nuovo PD”.

Nella prima fase voteranno , solo gli iscritti al Partito (tessera 2022 – possibilità di iscrizione o rinnovo tessera fino al 31/01/23)

Nella seconda fase potranno votare tutte le persone che a diverso modo, desiderano contribuire al rinnovo del partito. ( iscritti, iscritti ad altri partiti, a movimenti, associazioni e simpatizzanti)