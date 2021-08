Dieci tonnellate di rifiuti in mare raccolti in sei mesi dai pescatori, ai quali vanno aggiunti tutti i rifiuti portati a riva dalla corrente. Sono i dati preoccupanti diffusi da Legambiente. Ancora una volta la plastica è il rifiuto trovato in mare. Il 99% dei ripescaggi riguarda materiale plastica. L’1% è composto da materiali tessili (1%), gomma (1%), carta e cartone (1%) e metallo (1%).