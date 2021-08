Roberto Fagnani rilancia la petizione dei Club della Lega Pallavolo Serie A che si mostrano preoccupati di fronte alla prospettata riapertura degli impianti limitata al 35% della capienza.

“Nella coscienza che i club e i loro tifosi siano stati educati al rigoroso rispetto delle procedure anti covid, e considerando che con il procedere della campagna vaccinale il rischio contagio si stia riducendo sensibilmente, non si comprende perché non si possa tornare ad una partecipazione ‘quasi normale’, in assoluta sicurezza, all’interno dei Palazzetti. Allo stato attuale un taglio degli incassi (tra biglietteria ed abbonamenti) pari al 65% implica, di fatto, la drastica riduzione dei budget delle squadre professionistiche, oltre a ciò la riduzione dei tifosi nei palazzetti limiterà sia la crescita del movimento che la diffusione della disciplina sportiva. Con green Pass e mascherina a massima garanzia è possibile aprire i palazzetti al pubblico superando l’attuale soglia del 35% e fare un passo importante verso la normalità”