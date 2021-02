Covid, Angelini (Sanità Pubblica): “L’aumento dei casi è da attribuire alla circolazione della variante inglese”

Secondo le ricerche condotte dal Laboratorio di Microbiologia di Pievesestina, dove viene effettuato il sequenziamento del Coronavirus per conto di tutta l’Ausl Romagna, la cosiddetta variante inglese rappresenta ormai più del 40% dei contagi in Regione. Come spiega la Dottoressa Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna, la circolazione della variante inglese, che aumenta la contagiosità del virus, è la causa da attribuire alla crescita del numero dei positivi a cui stiamo assistendo. La provincia di Ravenna ha infatti registrato nella giornata di ieri 240 casi positivi, dato peggiore in Regione. Il virus, secondo quanto afferma la Dottoressa Angelini, intervistata da Ravennawebtv, circola ora soprattuto tra i più giovani e gli studenti. Per questo, e anche grazie ai vaccini, i ricoveri e gli accessi in ospedale non hanno subito un drastico incremento.