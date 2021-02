Nella data odierna il Comandante della Compagnia manfreda, Magg. Antonietta PETRONE, ha tenuto un incontro in modalità “on-line” con gli alunni dell’Istituto Professionale Persolino- Strocchi coinvolgendo gli studenti di entrambe le sedi delle classi prime e seconde. L’incontro è stato incentrato sul tema della “Formazione alla Cultura della legalità” con specifico approfondimento sulle tematiche del bullismo, del cyberbullismo nonché del consumo delle sostanze stupefacenti.

SMonta il bullo

Al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto delle Forze dell’Ordine sul fenomeno in argomento il MIUR, nell’ambito della campagna per la lotta al bullismo ““, ha istituito un numero verdea cui rispondono operatori qualificati che ricevevano segnalazioni di atti di bullismo, fornendo informazioni sul fenomeno e consigliando comportamenti possibili da tenere in situazioni critiche.