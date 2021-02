Tragico incidente sull’E45: un ragazzo di 23 anni perde la vita

Purtroppo, questo pomeriggio, un giovane ragazzo classe 1997 ha perso la vita sull’E45 poco dopo lo svincolo di Mirabilandia. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, l’auto stava viaggiando da Ravenna in direzione Cesena quando, a causa di alcuni lavori presenti lungo la strada, il giovane ha effettuato un cambio di corsia, colpendo violentemente la cuspide, forse per un eccesso di velocità. Dopo l’impatto, l’auto del giovane si sarebbe scontrata con un camion che procedeva nel senso opposto di marcia. Sul posto sono prontamente giunti i soccorsi, e pare che anche un camion sia coinvolto nel sinistro. In seguito all’incidente la superstrada è stata chiusa al traffico.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti