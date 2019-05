l progetto regionale “Comunicazione del rischio sismico” ha come principale obiettivo quello di aumentare la conoscenza sul rischio sismico per la sua riduzione, costruendo nel tempo una vera e propria cultura della gestione del rischio sismico, fondamentale anche ai fini della prevenzione e gestione dell’emergenza da parte del sistema di protezione civile.

I Centri di educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna (Ceas), attraverso la valorizzazione del contributo dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e le competenze della Rete Interregionale Educazione Sismica (Rete RESISM), si sono fatti promotori di attività divulgative ed educative sul tema del rischio sismico.

In particolare, il CEAS Bassa Romagna con la collaborazione di tecnici specializzati della Fondazione degli Ingegneri di Ravenna e dei due Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Ravenna, ha portato il progetto in 12 classi terze delle scuole secondarie di I° grado di Alfonsine, Longastrino, Bagnara di Romagna, Cotignola e Fusignano. I ragazzi sono stati coinvolti in un momento formativo laboratoriale in classe con una relazione interattiva sulle caratteristiche di base dell’evento “terremoto”, i ricorsi storici degli eventi sismici e il loro effetto sugli edifici, questi ultimi illustrati con l’ausilio di una tavola vibrante e i relativi modelli strutturali.

La parte conclusiva del progetto prevede un incontro con i genitori dei ragazzi direttamente coinvolti nel progetto, durante il quale gli stessi professionisti (Ingegneri ed architetti), che hanno condotto le lezioni in classe, parleranno della sismicità in Italia, degli effetti del terremoto e di come comportarsi in caso di evento sismico.

Gli appuntamenti hanno quindi lo scopo di restituire ai genitori il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti che hanno aderito al progetto; gli incontri sono previsti per lunedì 6 maggio alle ore 20:30 presso l’aula magna della Scuola secondaria di I° grado Emaldi di Fusignano (per studenti e genitori delle classi 3A-3B-3C), mercoledì 22 maggio alle ore 20:30 presso la Sala Cinema Gulliver di Alfonsine (per studenti e genitori della 3A,3B,3C,3D della scuola secondaria di 1° grado di Alfonsine e la 3A di Longastrino) e sabato 25 maggio alle ore 10:15 presso la scuola secondaria di I° grado San Francesco di Bagnara di Romagna (classe 3A). Sono invitati a partecipare i genitori, gli studenti e gli insegnanti delle classi coinvolte nel progetto.

All’incontro saranno presenti anche il CEAS Bassa Romagna e la Protezione Civile della Bassa Romagna che presenterà brevemente il Nuovo Piano di Emergenza e di Protezione Civile dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Il progetto “Comunicazione del rischio sismico” è stato interamente finanziato dalla RES – Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna.