Sabato 25 maggio, alle 10.30, in municipio, si terrà la cerimonia di premiazione dei migliori classificati in ambito nazionale della gara internazionale di velocità alla tastiera a mezzo internet organizzata dalla Federazione internazionale dell’informazione e della comunicazione Intersteno.

Come da tradizione ormai consolidata, sarà il Comune, che patrocina l’evento, ad ospitare la premiazione, grazie all’organizzazione di Paola Pilotti, insegnante in pensione dell’Istituto Olivetti, che ogni anno coinvolge tanti ravennati, alcuni dei quali hanno raggiunto i vertici delle classifiche nazionali.

Tra i partecipanti di Ravenna ci sono ex studenti dell’Istituto Olivetti, insegnanti, dipendenti della Prefettura e, per il secondo anno consecutivo, l’Istituto tecnico economico Ginanni con 27 studenti che si sono cimentati nella prova dimostrando la loro abilità nella scrittura veloce alla tastiera anche in lingua straniera.

La scrittura veloce alla tastiera si sviluppa con l’utilizzo delle 10 dita senza guardare la tastiera, quindi memorizzando la posizione delle lettere e conseguentemente i movimenti da compiere.