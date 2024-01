“La Scuola di Cucina KWAK è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni per i nuovi corsi di cucina previsti per il primo trimestre dell’anno. Con un’enfasi particolare sull’esperienza gastronomica e l’apprendimento delle tecniche culinarie più innovative, la Scuola di Cucina KWAK continua a offrire un ambiente accogliente e professionale per gli appassionati di cucina di ogni livello.

Ecco un elenco dei corsi:

CORSI AMATORIALI

Sabato 17 febbraio PASTA FRESCA, MATTARELLO, CAPPELLETTI & ORECCHIONI con STEFANIA OLMETI

Domenica 18 febbraio LE TORTE DA CREDENZA DELLA NONNA con PIERLUIGI SAPIENTE

Domenica 25 febbraio PIADINA ROMAGNOLA & CRESCIONI con SFARINA’ (VINCENZO e GIACOMO LO STUTO)

Domenica 3 marzo DOLCI DI PASQUA VEGANI con DAVIDE SCIOTTA @INGEGNERIAVEGETALE

Domenica 10 marzo LIEVITO MADRE & PANE FATTO IN CASA con PIERLUIGI SAPIENTE

Domenica 17 marzo LA CUCINA DEGLI AVANZI: BUONE PRATICHE DI ECONOMIA DOMESTICA CON GUSTO con LO CHEF FABRIZIO MANTOVANI

Domenica 24 marzo PASTA FRESCA, MATTARELLO & TAGLIATELLE con CARLA GIORGI

CORSI PROFESSIONALI

Lunedì 26 febbraio CU.CI.NARE con LO CHEF CRISTIANO TOMEI

Ogni data rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’arte della cucina, guidati da chef esperti e appassionati del settore. I corsi sono progettati per soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti agli chef professionisti.

Per partecipare ai corsi, è necessario prenotare il proprio posto in anticipo, in quanto i posti sono limitati per garantire un’esperienza personalizzata e di qualità.”