Cavallo scivola nella canaletta del canale Cerba, intervengono i Vigili del Fuoco ma poi esce da solo

Una storia a lieto fine, questa mattina i Vigili del Fuoco di Ravenna sono dovuti intervenire per una operazione di salvataggio di un cavallo in acqua. Un cavallo maschio adulto molto nervoso non riusciva più ad uscire dalla canaletta che si innesta sul canale Cerba a nord di Ravenna, per la precisione di fianco al maneggio della via Romea nord. Nella canaletta l’acqua non é molto profonda ma il cavallo non riusciva ad uscire da solo a causa della spalletta in cemento sulla quale l’animale non riusciva a fare presa con gli zoccoli. Mentre i pompieri avevano già piazzato la gru e una volta giunto sul posto il veterinario, dalla clinica veterinaria di Russi, erano pronti ad imbragare il cavallo per portarlo fuori, il personale del maneggio tentavano di farlo uscire e provando dove mancava la spalletta di cemento con un balzo il cavallo è riuscito da solo ad uscire e a mettersi in salvo. Tutto e bene quello che finisce bene.