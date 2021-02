Nel giorno del suo compleanno, inaugura in Darsena l’opera in mosaico dedicata a Fabrizio Matteucci

Una tazzina di caffè, un quaderno di appunti, una cartella e la fascia tricolore: sono questi alcuni degli oggetti che vanno a comporre l’opera “L’incontro” inaugurata questa mattina in Darsena e dedicata a Fabrizio Matteucci, ex sindaco della città di Ravenna scomparso il 16 febbraio del 2020 a causa di un malore. L’opera, realizzata in mosaico dai ragazzi dell’Accademia di Belle Arti su progetto di Silvia Naddeo, è stata collocata sulla panchina lungo il canale della Darsena in cui Fabrizio amava trovarsi a fine giornata con la moglie. Alla breve e toccante cerimonia d’inaugurazione, che si è svolta proprio nel giorno del compleanno di Fabrizio, hanno preso parte anche alcuni gli amici, i familiari e la moglie Simona, che ha ricordato con affetto i momenti passati con il marito proprio sulla panchina dove è stata posizionata l’opera. Anche il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha ricordato la figura di Matteucci, che nonostante la scomparsa prematura è rimasto nel cuore dei ravennati.