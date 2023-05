Caregiver day: appuntamenti per parlare di stress, sconforto ma anche servizi e ‘Dopo di noi’

Caregiver day, cinque giornate dedicate alle persone che si prendono cura dei malati non autosufficienti o bisognosi di un aiuto di lunga durata. Cinque appuntamenti per parlare di stress, sconforto, salute, differenze di genere, conoscenza dei servizi e il dopo di noi. Venerdì 12 maggio il primo appuntamento al Mercato Coperto in occasione della Giornata Internazionale dell’infermiere. Il 24 maggio, il 12, il 15 e il 19 giugno i prossimi appuntamenti, online, a Cervia e a Ravenna.

In Italia i caregiver sarebbero 8 milioni e mezzo. Oltre 7 milioni parenti delle persone malate. il 66% ha dovuto abbandonare il lavoro, il 10% ha richiesto un part-time e un altro 10% ha scelto mansioni meno impegnative. La sorveglianza di un paziente-familiare supera infatti mediamente le 10 ore al giorno.