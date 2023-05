Inaugura mercoledì 17 maggio, in via Piazza dei Martiri della Libertà 18/A a Faenza, un nuovo centro per collegare domanda e offerta di lavoro in un’area strategica della Romagna. La neo sede dell’agenzia per il lavoro emiliana ADHR Group apre infatti i battenti con un’immediata ricerca di una quarantina di figure da impiegare in aziende del territorio, non solo faentine ma anche con sedi nei Comuni di Forlì e di Imola. Le imprese per le quali è attiva la ricerca operano principalmente nel comparto legato alla ceramica, all’automotive, alla nautica, al metalmeccanico in generale e al settore dell’arredamento e della lavorazione del legno. Le ricerche sono rivolte a figure che vanno dall’operaio generico di produzione e specializzato nel settore ceramico fino ad addetti al montaggio meccanico, manutentori elettromeccanici, cablatori su macchine automatiche, magazzinieri e personale impiegatizio, come amministrativi, contabili, commerciali e geometri.

“Con l’apertura della filiale di Faenza, affianco a quelle di Parma e Vignola aperte anch’esse nel mese di maggio, ADHR Group raggiunge 16 filiali presenti in Emilia Romagna”, ha affermato Michele Zanichelli, area manager del Gruppo per la Regione: “Una scelta che si inserisce in una strategia più ampia che vede la volontà dell’azienda di essere sempre più vicina alle esigenze dei propri clienti e dei candidati alla ricerca di lavoro. L’Emilia Romagna è una delle regioni trainanti per l’economia del paese e in un momento di forte trasformazione del nostro tessuto industriale vogliamo essere quanto mai vicini e protagonisti di questo cambiamento. Ci poniamo l’obiettivo di essere un soggetto in grado di dare risposte veloci, efficaci e sicure alle richieste delle aziende che hanno bisogno di personale e di incontrare i lavoratori alla ricerca di una nuova occupazione o di un primo inserimento nel mondo del lavoro”, ha continuato Zanichelli. “Crediamo fortemente nella relazione fra persone e siamo convinti che ciò non possa prescindere da una presenza diretta sul territorio. La somministrazione ha una storia relativamente recente, in forte evoluzione, che in termini percentuali sta ricoprendo una quota sempre maggiore di occupati, soprattutto a tempo indeterminato. Inoltre un primo contratto di somministrazione, diventa sempre più una strada sicura per poi essere assunti direttamente dalle aziende”.

Per candidarsi alle posizioni vacanti della neo filiale ADHR Group scrivere a faenza@adhr.it o recarsi direttamente in filiale.