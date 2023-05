La situazione è in continuo peggioramento.

Il Marzeno ha superato la soglia 3. Tutta l’area di pertinenza del fiume è in fase di evacuazione, così come la zona rossa di via Cimatti e vie attigue.

Il rio Samoggia, invece, è già uscito dal proprio alveo nella zona del ristorante Manueli. *Per la zona rossa del Borgo, è a disposizione un pullman in corrispondenza dell’info point di Piazza Lanzoni, per il trasporto dei residenti presso il Pala Bubani.

Le condizioni meteo continuano ad essere in costante peggioramento confermando le previsioni già annunciate nei giorni scorsi.

Tutti i cittadini devono limitare al massimo tutti gli spostamenti non essenziali.

Raccomando sempre di mettere in atto le seguenti misure di autoprotezione:

• non avvicinarsi ai corsi d’acqua;

• allontanarsi dalle zone potenzialmente allagabili;

• non recarsi in scantinati o nei locali interrati • non accedere ai sottopassi

• evitare spostamenti non necessari

• evitare, durante l’allerta, lo spostamento di oggetti e veicoli STRADE CHIUSE

• via Carbonara, nel tratto tra via Emilia e via Strocca di S. Biagio

• via Bianzarda di S. Biagio

• via Strocca di S. Biagio, nel tratto tra via Carbonara e via Cavaliera

• via Canovetta

• via Uccellina

• via Monte Brullo

Seguono aggiornamenti.