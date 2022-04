Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo, appuntamento anche in Piazza del Popolo a Faenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone affette dallo spettro autistico. In Italia, si stima che 1 bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico. Nel territorio faentino si contano circa 63 casi nella fascia 0-18 anni e 452 in tutta la provincia di Ravenna; gli adulti invece sono circa 200 nella provincia e 60 nel faentino.