Si rilancia il Faenza Calcio che prende morale infliggendo 7 gol al fanalino di coda Cervia.

Dopo due sconfitte (tra campionato e coppa) ci voleva per i biancoazzurri di mister Vezzoli una iniezione di fiducia. Il Cervia ha retto mezz’ora poi ha ceduto e il Faenza ha dilagato.

Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 4’ minuto quando su rilancio della difesa, Merloni se ne va palla al piede e giunto in area, vanamente rincorso da Gabrielli, fulmina con un rasoterra in diagonale il portiere Ruffilli. 0-1

La reazione del Faenza è veemente e porta al ribaltamento del punteggio in pochi minuti.

Azione di Gimelli che mette al centro per Bagnolini che controlla e gira a rete di sinistro, il pallone colpisce un avversario e sul rimpallo perviene sulla linea al liberissimo Marocchi che staffila in rete di destro 1-1. Passano meno di due minuti e Gjordumi esplode dal limite una bordata che manda la sfera all’incrocio dei pali. Un vero eurogol come si diceva un tempo. 2-1

Non si dà per vinto il Cervia che poco dopo impatta: su calcio d’angolo battuto da Godoli, è Krastev ad anticipare Bagnolini ripiegato in copertura e indirizzare di testa il pallone in fondo al sacco 2-2 Ma è una illusione per la giovane squadra ospite che poi crolla sotto gli attacchi manfredi.

Il Faenza torna in vantaggio sei minuti dopo con Gjordumi che riprende la respinta del portiere Casanova su tiro di Bagnolini da centro area e insacca 3-2 Altri 14 minuti e il Faenza passa di nuovo: Bagnolini lavora un pallone sulla fascia e lo mette al centro dove Pezzi irrompe e, pur pressato dal difensore insacca in scivolata sull’uscita del portiere 4-2. E ancora Pezzi a siglare il pokerissimo appena sei minuti dopo quando raccoglie un pallone lasciato filtrare da Bertoni e di destro insacca 5-2 Allo scadere del primo tempo, Gjordumi verticalizza in profondità per Bagnolini che appena dentro l’area di destro infila di precisione rasente al palo. 6-2

Nel secondo tempo, ha un sussulto il Cervia: lungo traversone dalle retrovie per Alberani che mette al centro per Rakaj che anticipa l’avversario e mette in porta. 6-3 Non è finita perchè a un quarto d’ora dalla fine ancora Bagnolini che, servito da Marocchi in contropriede, entra in area e in diagonale batte Casanova, siglando la personale doppietta e fissando il punteggio sul 7-3

Il Faenza è davvero la bestia nera del Cervia: tra andata e ritorno i biancoazzurri hanno rifilato 12 gol ai giallo blu. Domenica 3 marzo per il Faenza match in trasferta con il G.S. Stella Rimini.

Faenza – Cervia 7-3

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli (8’ st S. Albonetti), Gabrielli (23’ st Karaj), M.Albonetti (5’ st Prati), Bertoni, Marocchi, Benini, Bagnolini, Pezzi (28’ st Cavolini), Gjordumi (40’ st Manaresi). A disposizione: Fabbri, Zani, Emiliani. All. Vezzoli

Cervia: Casanova, Milandri (8’ st Garagnani), Brando (23’ st Figini), Godoli (30’ st Fiammenghi), Krastev, Marangoni (39’st Marzelli), Merloni, Calandra, Valasutean, Alberani, Esposito (43’ pt Rakaj). A disposizione: Tabolacci, Panzavolta, Pari, Stefano. All. Nardi

Arbitro: Rossi di Cesena; assistenti: Sangiorgi di Lugo e Pili di Rimini

Reti: 4’ pt Merloni, 5’ pt Marocchi, 7’ pt Gjordumi, 14’ pt Krastev, 20’ pt Gjordumi, 34’pt Pezzi, 40’pt Pezzi, 45’pt Bagnolini, 14’ st Rakaj, 29’ st Bagnolini

Ammoniti: Bertoni, Merloni, Godoli Recupero: 2’-5’