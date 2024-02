Sfuma a pochi passi dal traguardo l’impresa dei Blacks. I faentini lottano fino all’ultimo sul campo della Rucker, l’unico ancora imbattuto di tutta la B Nazionale. La partita è stata equilibrata e vibrante per tutti i quaranta minuti e a vincerla è San Vendemiano, che ha confermato ancora una volta di essere un’ottima squadra e di poter lottare per il primo posto.

I Blacks partono subito ad alti ritmi e quando la Rucker prova a piazzare il primo allungo, rispondono con un break di 11-0 passando dal 14-19 al 25-19. Petrucci da tre firma il 28-21 poi la Rucker agguanta il 28-28 e vola sul 48-40. Faenza riordina subito le idee durante il time out e al rientro in campo piazza un parziale di 8-0, arrivando all’intervallo sotto 45-50.

Il secondo tempo si apre con lo show di Begarin che firma 8 punti consecutivi e regala il sorpasso faentino (56-55), ma la Rucker reagisce a suon di triple e si porta sul 72-64. Il carattere dei Blacks si vede proprio nel momento più difficile e questa volta è Siberna a dare il via al recupero con Begarin che fissa il 78-80 con una tripla. San Vendemiano è però bravissima a rispondere subito con Di Emidio (83-80). I Blacks non mollano e raggiungono il -3 in due occasioni sempre con Siberna a poco poù di un minuto dalla fine. A decidere il match sono le giocate di Gluditis, autore di 6 punti consecutivi per il 91-84.

Rucker San Vendemiano – Blacks Faenza 91-84 (19-25; 50-45; 73-69)

RUCKER SAN VENDEMIANO: Zacchigna 13, Chiumenti 7, Laudoni 14, Oxilia 14, Vettori, Gluditis 19, Di Emidio 5, Perin ne, Dalla Cia ne, Calbini 6, Cacace 13, Tomasin ne. All.: Carrea

BLACKS FAENZA: Galassi 14, Papa 6, Poletti 14, Siberna 18, Vico 4, Poggi 3, Petrucci 6, Pastore 2, Begarin 17, Belmonte ne. All.: Lotesoriere

Arbitri: Rizzi – Corrias

Note. Tiri da 2: San Vendemiano: 24/42, Faenza: 20/38; Tiri da 3: San Vendemiano: 11/20, Faenza: 10/26; Tiri liberi: San Vendemiano: 10/13, Faenza: 14/17; Rimbalzi: San Vendemiano: 29, Faenza: 32.

Uscito per falli: Poggi