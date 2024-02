“Vittoria per la Pace”, marcia a sostegno dell’Ucraina a due anni dall’inizio del conflitto

La marcia organizzata dall’Associazione Malva – ucraini di Ravenna con adesione di Italia Viva e Più Europa, si è svolta dalle 15 partendo dalla Stazione in viale Farini per poi arrivare in piazza del Popolo in centro a Ravenna, centinai le persone presenti.

“Il titolo dell’evento, “Vittoria per la Pace”, sottolinea la necessità di una vittoria dell’Ucraina per la Pace giusta, per rafforzare il sistema di sicurezza globale ed avere un futuro prevedibile.

Il mondo civilizzato deve fermare i crimini di guerra russi e il massacro della popolazione ucraina mai visto dai tempi della seconda guerra mondiale. Gli ucraini stanno combattendo e riprendendo il controllo del loro territorio per mostrare che le persone nel XXI secolo hanno il diritto di non subire torture, deportazioni e omicidi.”