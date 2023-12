“Il Porto Robur Costa 2030 si stringe in un grande abbraccio a Laimer per la perdita della sua amata moglie Manuela, avvenuta nella mattinata di domenica dopo una lunga malattia. Manuela faceva parte di quel gruppo di instancabili, appassionati e fidati collaboratori che da anni aiutano la società là dove c’è da dare una mano. Una passione e un entusiasmo che condivideva con Laimer e che erano diventati anche un grande sostegno alla squadra, tanto da vederli sempre anche in trasferta a tifare per i ragazzi.

Del grande dolore di Laimer e della sua famiglia, a cui vanno sincere e sentite condoglianze, siamo tutti partecipi. L’intera squadra, con lo staff tecnico e i veritici dirigenziali, parteciperanno ai funerali che si terranno mercoledì 6 dicembre alle 9.45 nella camera mortuaria dell’ospedale di Ravenna.

La salma è esposta da questa mattina alle 11.30″

Porto Robur Costa 2030