Da oggi diventa obbligatorio i Green Pass rafforzato chi ha almeno 50 (e chi li deve compiere entro il 15 giugno 2022).

La misura tanto contestata è da oggi in vigore, in tutti i settori, pubblici e privati, lavoro in presenza o da remoto.

Ma quando è necessario i Super Green Pass?

E’ sempre necessario, con un’unica deroga, come si legge nella pagina dedicata, l’obbligo non sussiste solo in caso di accertato pericolo alla salute e condizioni cliniche accertate dal proprio medico.

Le pubbliche amministrazioni e le aziende devono effettuare le verifiche necessarie per quando riguarda il Super Green Pass, come d’altronde hanno fatto finora con il Green Pass base.

Per i lavoratori pubblici e privati, ma anche i liberi professionisti non vaccinati è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo.

Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che da oggi saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, si spiega.

Ricordiamo inoltre, che dall’1 febbraio sono scattate le sanzioni per gli over 50 che non sono vaccinati contro il covid, una multa di 100 euro irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.