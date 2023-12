Sant’Alberto. Dall’8 dicembre al 5 gennaio in occasione delle festività natalizie il Museo NatuRa di Sant’Alberto organizza iniziative per adulti e bambini nel Parco del Delta del Po nell’ambito del ricco programma di Natale Secondo NatuRa.

Venerdì 8 dicembre alle ore 10 è in programma “Il Presepe in pineta”, una visita guidata gratuita per tutta la famiglia all’interno della Pineta San Vitale. Insieme a una guida esperta si andrà alla ricerca di pigne, muschio e altro materiale utile per allestire un presepe domestico, nel pieno rispetto del Regolamento pinetale.

Sabato 9 dicembre alle ore 17 è previsto un evento gratuito dedicato al dialetto romagnolo. “Cun e’ dialét dacânt” è un Recital di Gianni Parmiani con un accompagnamento alla fisarmonica di Gianfranco Ferri. Un piccolo viaggio in compagnia del dialetto e dei suoi autori, un viaggio divertente e ironico, ma anche emozionante e poetico di un bambino nato “cun e’ dialèt dacânt”. A seguire sarà offerto un piccolo aperitivo a buffet.

Domenica 10 dicembre alle ore 16 il Museo propone “Costruiamo insieme il Presepe”, un esclusivo laboratorio di costruzione di un presepe casalingo con carta, colla, rametti e foglie, accompagnati da Antonella, appassionata artigiana di opere in carta e cartone fatte in casa. L’evento è gratuito e si svolge al Museo NatuRa, adatto per bambine e bambini dai 6 anni in su.

Sabato 23 dicembre alle ore 18.30 torna “Metti una sera al Museo!”, una serata magica fatta di storie natalizie, cacce al tesoro nel Museo e laboratori creativi per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni.

Martedì 26 dicembre alle ore 15 è in programma “Caldarroste a Santo Stefano”, una passeggiata guidata nella Pineta San Vitale. Al termine della visita vengono serviti vin brulè e caldarroste. Il percorso è lungo 3,5 km.

Giovedì 28 dicembre alle ore 16 è in programma “Conchigliando a NatuRa!”, un incontro al Museo in compagnia di Delio Mancini, autore del libro “Conchigliando”, per introdurre l’affascinante mondo delle conchiglie. Attività consigliata per bambini dai 6 anni in su.

Sabato 30 dicembre alle ore 10 un secondo appuntamento, “Conchigliando a Casalborsetti!”. Dopo aver imparato a conoscere le conchiglie al Museo NatuRa durante il primo appuntamento (28 dicembre), è prevista un’escursione in spiaggia dedicata all’affascinante mondo delle conchiglie in compagnia di Delio Mancini, autore del libro “Conchigliando”. Attività consigliata per bambini dai 6 anni in su.

Domenica 31 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 è ”Fine d’anno in scienza”, un evento tra scienza e curiosità dedicato a bambine e bambini dai 7 anni in su con la passione per la natura. Per un’intera giornata si svolgono analisi ed esperimenti, analisi dei reperti, e utilizzo di stereoscopi e microscopi del Museo.

Venerdì 5 gennaio dalle 15 alle 16 è in programma “Epifania al Museo NatuRa…Laboratorio artistico”, un laboratorio per costruire una casina in carta per gli uccellini, accompagnati da Antonella, appassionata artigiana di opere in carta e cartone fatte in casa. Attività per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni, gratuita su prenotazione.

Venerdì 5 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 Natale Secondo NatuRa termina con “Epifania al Museo NatuRa…Facciamo insieme la piadina!”. Un pomeriggio insieme tra racconti invernali, visite al Museo e piadine fatte in casa. In collaborazione con Associazione Donne di Parola.

Attività per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni. Iniziativa gratuita.