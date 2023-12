Ha Inaugurato a Milano Marittima SuperXMAS alla presenza del sindaco del Comune di Cervia Massimo Medri e di Claudio Cecchetto, ambasciatore del Feste natalizie per Visit Romagna.

Tante persone con il naso all’insù e applauso finale per gli Show della neve presentati da Next Time Eventi di Alberto Di Rosa e diretti da Simone Ranieri che grazie a 55 macchine della neve posizionate nel centro di Milano Marittima, ha creato una emozionante nevicata che sarà replicata ogni ora dalle 16:30 alle 19:30 tutti i prossimi weekend – e dal 22 dicembre tutti i giorni – fino al 7 gennaio 2024.

Molto apprezzati dal pubblico della inaugurazione gli Show della neve sono anche dei momenti di spettacolo costruiti attraverso una narrazione natalizia, delle musiche evocative accompagnate da un disegno di luci che illumina la pineta della Rotonda Primo Maggio, fino alla magia finale che avvolge gli spettatori sotto una suggestiva nevicata artificiale.

Piena di giovani anche la Pista del Ghiaccio di 1000 mq, la più grande Rotonda di ghiaccio d’Europa, allestita intorno alla Rotonda Primo Maggio, nel cuore della città, dove si può pattinare fino al 22 dicembre nei giorni feriali dalle ore 14:00 alle 22:00; sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 23:00; dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024 tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 23:00.

Da non perdere la passeggiata nelle strade del centro di Milano Marittima arredata con le installazioni tridimensionali realizzate con migliaia di luci che danno vita all’Artic Circle, le sculture luminose come orsi polari, pinguini, cigni e alberi natalizi, nel Distretto Liberty composto da diciassette porte luminose arabeggianti che si snodano tra Viale Gramsci e Viale Matteotti, fino all’Eco Christmas Lodge, le Mongolfiere luminose sospese tra Viale Ravenna e Viale Forlì per accogliere il pubblico in una perfetta atmosfera natalizia.