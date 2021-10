Domani, sabato 23 ottobre, alle 15, sarà inaugurata la mostra fotografica “Volti e paesaggi della campagna romagnola” dedicata all’indimenticato Ulisse Bezzi, nel primo anniversario della sua scomparsa, con l’intervento del critico d’arte Claudio Spadoni. Le opere saranno esposte nella suggestiva cornice dell’azienda florovivaistica Campri Sauro, in via Lunga, 33 a Santo Stefano. La mostra sarà aperta dal 23 ottobre al 7 novembre con orario15-18 dal lunedì al venerdì, e 9-18 il sabato e la domenica, con ingresso gratuito. Domenica 24 ottobre, alle 16, ci sarà l’incontro con Carlo Zingaretti, autore del libro “In zir. Itinerari di un ciclista curioso nei dintorni di Ravenna”. L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato al Decentramento e si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anticovid. Per informazioni 3473242241.