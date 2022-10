Sabato 8 ottobre, alle ore 11.00, sarà inaugurata la Mostra “La Commedia in Bottega – Beatrice racconta Dante” allestita negli spazi espositivi della Biblioteca Oriani in occasione della Biennale del Mosaico di Ravenna. La mostra è promossa dalla CNA Territoriale di Ravenna e alla sua realizzazione hanno collaborato CNA Firenze Metropolitana e CNA Impresa Donna.

L’esposizione, incentrata sulla terza cantica della Divina Commedia, il Paradiso, completa e conclude il percorso creativo realizzato dalle mosaiciste associate a CNA per le ultime edizioni della Biennale del Mosaico, iniziato con l’Inferno nel 2017 e proseguito nel 2019 con il Purgatorio. Il progetto si inserisce nelle azioni di sostegno dei mestieri artigiani, in particolare del mosaico, avviato a Ravenna nel 2017.

Quest’anno l’iniziativa coinvolge anche artigiane fiorentine CNA, che hanno reso omaggio al Sommo Poeta reinterpretando con le loro creazioni il dipinto “La Divina Commedia illumina Firenze” di Domenico Michelino. Si è concretizzato, così, un percorso che ha unito le due città dantesche, Ravenna e Firenze.

La mostra racchiude, dunque, le opere delle mosaiciste ravennati che interpretano i canti del Paradiso, oltre a quelle delle edizioni precedenti legate a Inferno e Purgatorio, e le creazioni delle artigiane fiorentine che ripercorrono l’intera Commedia dantesca.

All’inaugurazione interverranno Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna, Fabio Sbaraglia, Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Matteo Leoni, Presidente CNA Territoriale di Ravenna, Tamara Ermini, Vice Presidente Provinciale CNA Firenze Metropolitana, e Mariella Triolo, Presidente Nazionale CNA Impresa Donna.

La mostra è realizzata con la collaborazione del Comune di Ravenna, Ravenna Città del mosaico, Ravenna VII biennale di mosaico contemporaneo e MAR – Museo d’Arte di Ravenna,

Sarà inaugurato per l’occasione anche il Temporary Shop del Mosaico “Racconti Ravennati” presso Casa Dante, in via Da Polenta 4. In questo spazio le mosaiciste coinvolte nell’esposizione “Beatrice Racconta Dante” presenteranno alcuni pezzi selezionati, che traggono ispirazione dal lavoro svolto in questi anni sulla Divina Commedia. Si tratta di una sperimentazione realizzata in accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e Ravennantica che gestisce i locali.

Il Mosaico Temporary Shop – Racconti Ravennati rimarrà aperto fino agli inizi di gennaio con gli stessi orari del Museo Casa Dante (10 – 17,30).

A completare le iniziative di CNA per questa occasione, questa sera le Presidenti di CNA Impresa Donna di Ravenna e Firenze, Nicoletta Cirelli e Alberta Bagnoli parteciperanno a “L’ora che volge il disìo”, la lettura perpetua della Divina Commedia, alla Tomba di Dante alle ore 18.00.