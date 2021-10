Domenica la Camminata del Dialogo interreligioso | VIDEO

Dal Centro di Cultura Islamico, sede della seconda fede religiosa più professata in città, a Piazza del Popolo, punto di incontro di tutta la cittadinanza, delle sue tradizioni e culture. Domenica andrà in scena la Camminata del Dialogo interreligioso, una lunga camminata dalle porte della città, in via Galvani, fino al centro storico. Partenza alle 14.45. Arrivo alle 17.30. Sarà la celebrazione dell’undicesima giornata del dialogo interreligioso e la ventesima giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico. La camminata toccherà i principali luoghi legati alle religioni presenti all’interno della città come le chiese evangeliche, le chiese della comunità ortodossa o la pietra di inciampo dedicata alla memoria di Amalia Fleischer. Ultimo passaggio di fronte alla cattedrale di Faenza. Al termine della camminata, in piazza, si terranno interventi delle diverse comunità religiose.