Ciclo di incontri per la tutela dell’impresa ideato da magistrati, avvocati e commercialisti | VIDEO

Una serie di incontri a Ravenna per parlare di bancarotta fallimentare, crisi d’impresa, insolvenze e riforma del diritto penale fallimentare.

L’Osservatorio ravennate nelle Procedure Concorsuali ideato da Procura della Repubblica, Tribunale, Ordine dei Commercialisti e Ordine degli Avvocati, ideato nel novembre dello scorso anno, farà partire un ciclo di incontri formativi che ha come scopo ultimo la difesa delle imprese che operano in maniera legale. Si tratta in sostanza di una richiesta di maggior attenzione legata alla poca trasparenza di alcune pratiche imprenditoriali, possibile sponda di infiltrazioni mafiose.

Gli incontri, a giugno e in autunno, si terranno all’Hotel Cappello.