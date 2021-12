La nuova Casa della Salute di Faenza potrebbe essere alla Fiera: si studia il progetto | VIDEO

La nuova casa della salute di Faenza potrebbe sorgere al centro fieristico. È il progetto sul quale stanno discutendo Ausl Romagna e Comune di Faenza dopo l’esperienza positiva del centro vaccinale. Nei giorni scorsi è avvenuto un primo confronto con i medici di medicina generale che dovrebbero operare all’interno del presidio, ma il progetto sanitario è ancora tutto da definire. È ben impressa nella mente di tutti la casa della salute al centro commerciale La Filanda, mai completata proprio per il mancato accordo con i medici.

Il nuovo presidio sarebbe possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per Faenza, l’Ausl Romagna potrebbe stanziare una cifra fra 1 milione e 200 mila euro e 2 milioni. Diverse le ipotesi analizzate in questi mesi. Palazzo delle Esposizioni la più affascinante: in centro storico e vicino all’ospedale, operazione che però appare troppo onerosa.