Grazie alle telecamere la Polizia locale della Bassa Romagna ha rintracciato in tempo di record l’automobilista un 47enne, che sabato verso le 13 sulla via Fiumazzo a Voltana aveva investito un 30enne appena sceso sulla strada dal suo furgone. L’investitore in un primo momento si era fermato ma poi è fuggito prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo investito è ricoverato al Bufalini in gravi condizioni. Il pirata è stato denunciato ed è stata ritirata la patente