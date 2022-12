Questa mattina, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, è stata celebrata la festa di Santa Barbara, patrona dell’Arma dell’Artiglieria, organizzata dall’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia – Sezione Provinciale di Ravenna alla presenza del suo Presidente il Ten.Col. Francesco Porciello, il Vice Sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani (peraltro anche lui artigliere), il sindaco del Comune di Zocca Federico Ropa, i presidenti delle sezioni di Zocca (MO) art. Mario Fantini, di Savigno-Valsamoggia (BO) C.le Magg. Ezio Zanna e di Montese (MO) C.le Magg. Pietro Cioni che hanno arricchito la cerimonia con i propri Labari e numerosi artiglieri associati con le proprie famiglie. Non ha voluto far mancare la sua partecipazione il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, con la propria puntuale e sempre gradita presenza. In chiusura della celebrazione religiosa, come da tradizione, il presidente onorario Ten.Col. Mario Doria ha letto la “Preghiera dell’Artigliere”.

I numerosi partecipanti hanno, poi, dato vita al Pranzo di Corpo, presso il Ristorante “Delizie azzurre” a Punta Marina Terme, dove, iniziato con l’esecuzione dell’Inno dell’Artigliere, in un clima festoso e artiglieresco, sono stati consegnati alcuni Diploma di benemerenza, tessere ai nuovi iscritti e piante “stelle di Natale” alle signore in occasione delle imminenti festività natalizie. Con il consueto simultaneo “stappo” dello spumante, brindisi finale, taglio della grande torta decorata con la riproduzione di Santa Barbara il presidente della sezione di Ravenna, Ten.Col. Porciello, ha formulato gli auguri a tutti e un arrivederci al Raduno nazionale di Torino in occasione del Festa dell’Arma dell’Artiglieria.