L’Unione della Romagna Faentina informa la cittadinanza che la carta d’identità è rinnovabile a partire dal centottantesimo giorno antecedente la scadenza (6 mesi prima).

Per chi è in possesso della carta d’identità in formato cartaceo il rinnovo è possibile in qualsiasi momento al fine di poter usufruire dei servizi legati alla carta d’identità elettronica (CIE).

Per rinnovare la carta d’identità è necessario fissare un appuntamento, cliccando sul banner “Sportelli Polifunzionali – Prenota il tuo appuntamento” nella home page del sito dell’Unione, o collegandosi direttamente al link https://romagnafaentina.cloud.incifra.it/booking. In alternativa è possibile fissare l’appuntamento telefonando allo 0546 691620.

Si consiglia di effettuare il rinnovo per tempo in quanto, soprattutto nei mesi estivi, un’elevata concentrazione di richieste può provocare il formarsi di liste di attesa molto lunghe.