Truffe estive, l’ultimo episodio: finge di chiedere denaro per l’Afghanistan e deruba anziano

L’Afghanistan torna in mano ai talebani e a Ravenna c’è chi pensa di sfruttare la storia di questi giorni per una truffa ai danni di un anziano con disabilità. È quanto emerso da una serie di segnalazioni online. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 17 agosto nella zona di via Zalamella. La Polizia è ora alla ricerca di una donna. La truffatrice ha avvicinato la propria vittima affermando di star raccogliendo offerte a favore della popolazione afghana. Poi, con la scusa di un bicchiere d’acqua, è riuscita ad entrare in casa dell’uomo e a derubarlo del portafoglio.